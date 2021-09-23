Gökbey'i uçuran ekip TOGG için devrede! Yerli otomobil için çalışacaklar
TOGG Gemlik Tesisi'nde üretim ve montaj hatlarının kurulmasıyla seri üretimin başlayacağı yerli otomobilde sürpriz bir gelişme yaşandı. Yerli genel maksat helikopteri GÖKBEY'i yapan mühendis ekip çalışmalara katılacak. İşte detaylar...
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilecek yerli otomobil dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e yerini aldı.
TOGG tarafından üretilecek yerli otomobil özel bir stant aracılığı ile ziyaretçiler ile buluşurken, katılımcılardan da büyük ilgi gördü.
Şirketin sosyal medya hesabından, "Türkiye’nin Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’te yerimizi aldık" notuyla paylaşım yap
GÖKBEY'i uçuran ekip TOGG için çalışacak
Gelecek yılın son çeyreğinde banttan indirilmesi planlanan yerli otomobille ilgili sürpriz bir gelişme de yaşandı. Türkiye'nin yerli ve milli imkanlar ile üretilen ve uçuş testleri gerçekleştirilen genel maksat helikopteri Gökbey'de hızla seri üretim sürecine doğru yol alınırken, yerli helikopteri havalandıran ekibin bu sefer de TOGG için devrede olduğu öğrenildi. Gökbey'deki görevlerini tamamlayan ekibin yerli otomobil için de çalışacağı kaydedildi.