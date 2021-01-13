Gökbey, Boeing ve Airbus burada üretilecek! Türkiye'nin dev kompozit tesisi üretime başladı
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ), son teknolojiyle donatılan, Türkiye'nin özgün havacılık projeleri ve global havacılık devleri için üretim yapılacak kompozit tesisi Ankara'da üretime başladı.
TUSAŞ, Kahramankazan'daki merkez yerleşkesinde, 181 milyon dolar yatırımla yaklaşık 100 bin metrekare kapalı alana sahip yeni kompozit yatırımını tamamladı. Uçak ve helikopter gibi hava araçlarının yapısal parçalarının üretileceği tesis, dünyadaki hava yapısalları kompozit ihtiyacının yüzde 2'sini karşılayacak.
TUSAŞ Kompozit İmalat Müdürü Emre Eriş, şirketin yeni kompozit binasında üretime başladığını söyledi.
Binada yer alacak ileri teknoloji ürünü bazı ekipmanların tedarik sürecinin tamamlandığını ve kurulumlarının sürdüğünü belirten Eriş, bu anlamda yüzde 70-80'ler seviyesine ulaştıklarını ifade etti.
"Üretim kapasitemizi yaklaşık 2-2,5 katına çıkaracak bir tesis"
Eriş, yeni kompozit binasının daha önce kullanılan kompozit tesislerinin yerini almak üzere kurulmadığına işaret ederek şöyle konuştu: Bu bina mevcut kompozit üretim kapasitemizi yaklaşık 2-2,5 katına çıkaracak bir tesis olarak düşünüldü. Halihazırda alınmış, Boeing, Airbus gibi firmalardan gelen işler var, onlar bu tesiste yapılacak. Kendi özgün ürünlerimizin yapısal parçalarının belli bir oranı yine bu tesiste üretilecek.