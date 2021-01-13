Gökbey, Boeing ve Airbus burada üretilecek! Türkiye'nin dev kompozit tesisi üretime başladı

"Üretim kapasitemizi yaklaşık 2-2,5 katına çıkaracak bir tesis"

Eriş, yeni kompozit binasının daha önce kullanılan kompozit tesislerinin yerini almak üzere kurulmadığına işaret ederek şöyle konuştu: Bu bina mevcut kompozit üretim kapasitemizi yaklaşık 2-2,5 katına çıkaracak bir tesis olarak düşünüldü. Halihazırda alınmış, Boeing, Airbus gibi firmalardan gelen işler var, onlar bu tesiste yapılacak. Kendi özgün ürünlerimizin yapısal parçalarının belli bir oranı yine bu tesiste üretilecek.