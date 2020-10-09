Göğüslerine estetik yaptırmak isteyen Serenay Sarıkaya bakın ne yaptı
Komedyen Cem Yılmaz'la aşk yaşayan Serenay Sarıkaya için bomba bir iddia ortaya atıldı. Serenay'ın göğüslerine estetik yaptırmak için yaptıkları basına sızdı.
Sene başından beri dillerden düşmeyen Serenay Sarıkaya'nın Cem Yılmaz'la aşkı tam gaz ediyor. Bütün bir yazı beraber geçiren çiftten Sarıkaya, yalnızca ilişkisiyle değil Instagram'da paylaştığı bikinili pozlarıyla da magazin gündeminin konuşulan isimlerinden biri oldu.
Sarıkaya hakkındaki son iddia ise magazin gündemine damga vuracak gibi duruyor. UçanKuş'un iddiasına göre, Serenay Sarıkaya, göğüs estetiği olmak için dün gece Maslak Acıbadem’e yattı. Serenay Sarıkaya, göğüs estetiği yaptıracağını ise kimsenin bilmesini istemedi. Özellikle basından saklamaya çalışan Sarıkaya, yakayı ele verdi.
Yorumcu İlker Koç, Sarıkaya'nın daha önceden de silikon taktırdığını değinerek farklı bir iddia ortaya attı. Koç, "Eski silikonları patlamış olabilir" ifadelerini kullandı.
Ünlü oyuncunun gizli gizli yaptırdığı estetik operasyonunun duyulmaması için hastane kayıtlarına adını ''Seren Kaya'' olarak bildirdiği iddiaları ortaya atıldı. Ameliyat olduğu öğrenilen Sarıkaya, bugün taburcu oldu.