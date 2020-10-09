Göğüslerine estetik yaptırmak isteyen Serenay Sarıkaya bakın ne yaptı

Sene başından beri dillerden düşmeyen Serenay Sarıkaya'nın Cem Yılmaz'la aşkı tam gaz ediyor. Bütün bir yazı beraber geçiren çiftten Sarıkaya, yalnızca ilişkisiyle değil Instagram'da paylaştığı bikinili pozlarıyla da magazin gündeminin konuşulan isimlerinden biri oldu.