Göğüsleri TT olan İrem Sak güneşlenirken görüntülendi arkadaşı mayosunu indirdi
Sosyal medya hesabından paylaştığı kırmızı askılı atletiyle günlerce konuşulmayı başaran ünlü oyuncu İrem Sak, Bodrum'da tatiline devam ediyor.
Başarılı oyuncu tatilden yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ederken, bu sefer kameralar tarafından havuz başında güneşlenirken görüntülendi. Güneşlendiği esnada bir erkek arkadaşı ise, İrem Sak'ın önünde mayosunu indirdi.
Bir kız bir de erkek arkadaşıyla Bodrum tatilinde eğlenceli anlar geçiren İrem Sak, havuzdan çıkan arkadaşının mayosu hakkında yorum yaptı. Sak'ın karşısındaki kişi ise mayosunu indirip ünlü oyuncuya bir şeyler anlattı.
Kameraları fark edince kaçtı: Öte yandan objektifleri fark edince telaşlanan İrem Sak, çareyi hemen yakınlarında bulunan bir kabinin içine girmekte buldu.
Öte yandan sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu, 740 binlik Instagram hesabından sıklıkla tatil pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Peki İrem Sak kimdir?