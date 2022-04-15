Göğüsleri masanın üzerinde duruyordu! Pınar Altuğ'dan şaşırtan itiraf: Güzel bir kadın gördüğümde kocama...
Yağmur Atacan ile 2008 yılında nikah masasına oturan Pınar Altuğ, Armağan Çağlayan'a yaptığı itiraflarla şaşırttı.
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı 'Meltem' karakteriyle adını tüm Türkiye'ye duyuran ünlü oyuncu Pınar Altuğ bir YouTube programına konuk oldu. Sohbet havasında süren programda, Altuğ'un verdiği cevaplar dikkat çekti.
‘Eşinizin şifrelerini bilmeniz normal midir?’ soruna da Altuğ cevap verdi.
Kocasının telefon şifresini hiçbir zaman istemediğini ve şifreyi kocasının kendisinin verdiğini kaydetti.
Ayrıca eşinin tüm elektronik cihazlarının şifresini bildiğini söyleyen Pınar Altuğ, şimdiye dek hiç kontrol etmediğini de sözlerine ekledi.