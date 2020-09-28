Göğüs ucu rezilliği! Songül Karlı sansürsüz paylaştı
Verdiği bikinili pozlarda son günlerde magazin gündeminden düşmeyen isim, Songül Karlı'nın son paylaşımı sosyal medyada kriz çıkardı. Göğüs ucu görünen Songül Karlı pes dedirtti!
Bir dönem izdivaç programları ile gündem olan 47 yaşındaki türkücü Songül Karlı, şimdilerde verdiği frikikler ve bikinili pozlarla magazin basınının en çok konuştuğu isimlerden biri.
Eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırılan ve Müge Anlı'ya çıkmak istediğini her fırsatta dile getiren Songül Karlı bir türlü yaza veda edemedi. Yaz boyunca tatilde olan türkücü paylaşımları da sık sık sosyal medyanın diline düştü.
Geçtiğimiz günlerde 14 yaşındaki oğlunun "Hep bir yerlerin konuşuluyor anne" sözlerine içerlenen ve oğluna söz veren Songül Karlı yine söz dinlemedi ve instagram hesabından çok konuşulan bir poz paylaştı.
381 bin kişi tarafından takip edilen Songül Karlı'nın bu paylaşımı yok artık dedirtti. Göğüs ucu görünen Karlı'nın bu pozuna tepki yağdı. Paylaşıma tepki gösteren birçok kişi 'bilerek mi paylaştın, göğüs ucun ortada yuh artık' yorumunu yaptı.