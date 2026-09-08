Göğüs estetiği olmuştu! Songül Karlı’nın son hali olay!

GÖĞÜS ESTETİĞİ AÇIKLAMASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Songül Karlı daha önce göğüs estetiğiyle ilgili yaptığı açıklamayla da gündeme gelmişti. Ünlü şarkıcı, “Göğüslerimi üç kere küçülttürdüm, dördüncü operasyon kapıda” sözleriyle yeni bir operasyon ihtimalinin sinyalini vermişti.