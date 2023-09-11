Göğüs estetiği oldu kabusu yaşadı! Göğüsleri düştü savcılığa koştu
Azerbaycan uyruklu Aysel Halilova, İstanbul Şişli'deki ünlü estetik cerrahına yağ aldırma ve meme küçültme ameliyatı oldu. Halilova'nın ameliyat sonrası vücudundaki dikişler patladı, karın altı dikişleri iltihap kaptı ve göğüsleri düştü. Günlerce ağrı çeken Halilova, doktor hakkında şikayetçi oldu.
Azerbaycanlı 43 yaşındaki Aysel Halilova, liposaction ve meme küçültme ameliyatı için geçen yıl 22 Ağustos'ta Şişli'de estetetik cerrahı tarafından ameliyat edildi. Halilova'nın ameliyat sonrası vücudundaki dikişler patladı, karın altı dikişleri iltihap kaptı ve göğüsleri düştü. Günlerce ağrı çeken Halilova, doktor hakkında şikayetçi oldu.
Azeri uyruklu Aysel Halilova, vücudunda birden fazla operasyon yaptırmaya karar verdi. 43 yaşındaki genç kadın, İstanbul Şişli'deki bir klinik sahibi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat T. ile anlaştı.
Anlaşma karşılığında liposaction ve meme küçültme, dikleştirme ameliyatı için gün alan genç kadın, geçen yıl 22 Ağustos günü doktorun anlaşmalı olduğu bir hastanede ameliyat masasına yattı.
Karnındaki yağları alınan ve göğüsleri 3 beden küçülen genç kadına, doktor T. tarafından ameliyatın çok başarılı geçtiğini söylendi. Ameliyat sonrası odaya çıkarılan genç kadının iddiaya göre ağrıları giderek artmaya başladı.