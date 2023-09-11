Göğüs estetiği oldu kabusu yaşadı! Göğüsleri düştü savcılığa koştu

Azerbaycanlı 43 yaşındaki Aysel Halilova, liposaction ve meme küçültme ameliyatı için geçen yıl 22 Ağustos'ta Şişli'de estetetik cerrahı tarafından ameliyat edildi. Halilova'nın ameliyat sonrası vücudundaki dikişler patladı, karın altı dikişleri iltihap kaptı ve göğüsleri düştü. Günlerce ağrı çeken Halilova, doktor hakkında şikayetçi oldu.