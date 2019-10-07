Göğüs dekolteli kıyafeti ağızları açık bıraktı Hadise'nin elbisesinin fiyatı ise şaşırttı

Dekoltesi eleştirildi: Kıyafetin hem dekoltesi hem de fiyatından dolayı, Hadise birçok eleştiri aldı. Sosyal medya hesabında kombinini paylaşan Hadise'ye bazı takipçileri, programı ailelerin de izlediğini, göğüs dekoltesine dikkat etmesi gerektiğine vurgu yaptı.