Göğermiş peynirden döner ilgi gördü yiyen adeta tutuluyor çevre illerden sipariş yağdı
ARDAHAN'ın farklı lezzeti göğermiş peynirden döner yapan girişimci İlter Avşar, İstanbul Maltepe'de müşterilerine farklı bir lezzet sunuyor.
Evli ve 2 çocuk babası Avşar, memleketi Ardahan'dan geldiği İstanbul'da yaklaşık 25 yıldır yöresel ürünleri farklı şekillerde sunarak müşterilerini ağırlıyor. Anadolu'nun geleneksel lezzetlerini İstanbul'a taşıyan Avşar, Maltepe Dragos sahilinde kaz etinden yaptığı "Kazmacun"un da aralarında bulunduğu farklı lezzetlerle müşterilerinin ilgisini çekiyor.
Avşar'ın son ürünü de göğermiş peynirden ürettiği döner oldu. Avşar'ın "Eritme döner" diye tanıttığı göğermiş peynirden yapılan döner, sosyal medyada da ilgi gördü.
AA muhabirine bilgi veren İlter Avşar, küflü peyniri bir aydır menüye koyduklarını belirterek, "Doğal antibiyotik, penisilin içeren göğermiş peynir bizim için çok kıymetli. Konya'da da Bayburt'ta da oldukça değerli. Yiyen adeta tutuluyor, devamlı arıyor. Çok lezzetli olduğunu herkes söylüyor. Bilmeyenlerin de öğrenmesini istiyoruz. Şifa diyoruz biz buna." dedi.
Peynirin 6 ay karanlık, kerpiç evlerde ve taş odalarda olgunlaştığını anlatan Avşar, "Bu küf, doğal bir oksijen ile oluşan bir küftür. Peynir havasız kaldığı için yeşilimsi rengi alıyor. Avrupa'da, İtalya'da Gorgonzola, Fransa'da rokfor dediğimiz bu peynire bizde de göğermiş peynir diyoruz. Dolayısıyla herkes tarafından tadılmalı." diye konuştu.