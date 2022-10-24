Göğermiş peynirden döner ilgi gördü yiyen adeta tutuluyor çevre illerden sipariş yağdı

AA muhabirine bilgi veren İlter Avşar, küflü peyniri bir aydır menüye koyduklarını belirterek, "Doğal antibiyotik, penisilin içeren göğermiş peynir bizim için çok kıymetli. Konya'da da Bayburt'ta da oldukça değerli. Yiyen adeta tutuluyor, devamlı arıyor. Çok lezzetli olduğunu herkes söylüyor. Bilmeyenlerin de öğrenmesini istiyoruz. Şifa diyoruz biz buna." dedi.