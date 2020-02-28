Göçmenler taksilerle Edirne'ye ilerliyor
İSTANBUL'daki birçok ilçede yaşayan farklı ülkelerden göçmenler Edirne'ye gidiyor. Türkiye'nin sınır kapıları açması üzerine İstanbul'un bir çok noktasından taksilerle yola çıkan göçmenler, Yunanistan'a ilerledi. Göçmen dolu taksiler, Edirne yolunda ilerlerken görüntülendi.
İdlib'deki saldırının ardından sınır kapılarının açılmasıyla binlerce mülteci harekete geçti.
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Edirne'deki sınır kapıları da mülteci akınına uğradı.
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Kente gitmek için otobüs seferleri düzenlenirken, kendilerine yer bulamayanlar soluğu taksilerde aldı.
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İstanbul'daki yüzlerce taksi adeta konvoy halinde sınır kapılarına doğru ilerlemeye başladı.
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