Göçmenler Polonya sınır kapısına dayandı! Polonya geçirmezse kendimiz götürürüz diye tehdit etmişti

Çocuk ve kadınların da olduğu 2 bin civarındaki kişi, topluca Bruzgi-Kuznitsa sınır kontrol noktasındaki Polonya sınırı önünde toplandı. Kalabalık, burada oturarak bekleyişe geçti.

​​​​​​​Dikenli tellerin yerlere serildiği sınır kapısında, Polonya güvenlik güçleri yoğun önlem aldı.