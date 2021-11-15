BIST 1.702
DOLAR 10,05
EURO 11,51
ALTIN 600,86

Göçmenler Polonya sınır kapısına dayandı! Polonya geçirmezse kendimiz götürürüz diye tehdit etmişti

Göçmenler Polonya sınır kapısına dayandı! Polonya geçirmezse kendimiz götürürüz diye tehdit etmişti

Belarus-Polonya sınırında Avrupa'ya göçme arayışındaki kişiler, kurdukları kampı terk ederek, toplu şekilde sınır geçiş noktasına geldi. Belarus'un Grodno şehrindeki sınır boyunda, Irak'tan vize alarak Belarus'a gelen, Avrupa'ya göçme arayışıyla bu ülkeden Polonya'ya geçmeye çalışan kişiler, ormanlık alanda kendi kurdukları kamptan ayrıldı.

Göçmenler Polonya sınır kapısına dayandı! Polonya geçirmezse kendimiz götürürüz diye tehdit etmişti

Belarus-Polonya sınırında Avrupa'ya göçme arayışındaki kişiler, kurdukları kampı terk ederek, toplu şekilde sınır geçiş noktasına geldi.

18
Göçmenler Polonya sınır kapısına dayandı! Polonya geçirmezse kendimiz götürürüz diye tehdit etmişti

Belarus'un Grodno şehrindeki sınır boyunda, Irak'tan vize alarak Belarus'a gelen, Avrupa'ya göçme arayışıyla bu ülkeden Polonya'ya geçmeye çalışan kişiler, ormanlık alanda kendi kurdukları kamptan ayrıldı.

28
Göçmenler Polonya sınır kapısına dayandı! Polonya geçirmezse kendimiz götürürüz diye tehdit etmişti

Çocuk ve kadınların da olduğu 2 bin civarındaki kişi, topluca Bruzgi-Kuznitsa sınır kontrol noktasındaki Polonya sınırı önünde toplandı. Kalabalık, burada oturarak bekleyişe geçti.

​​​​​​​Dikenli tellerin yerlere serildiği sınır kapısında, Polonya güvenlik güçleri yoğun önlem aldı.

38
Göçmenler Polonya sınır kapısına dayandı! Polonya geçirmezse kendimiz götürürüz diye tehdit etmişti

Belarus Devlet Sınır Komitesinden yapılan açıklamada, sınırda bulunan göçmenlere yeni grupların geldiği, göçmenlerin yaklaşık 2 bin 100 kişi civarında olduğu bildirildi.

48