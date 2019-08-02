Göçmen kökenli vekil Ilhan Omar Donald Trump'ı sosyal medyadan trolledi
ABD Başkanı'nın "Geldiğiniz yere geri dönün" sözünden hareketle mitinglerinde atılan "Onu geri gönder" sloganının hedefindeki muhalif vekil Ilhan Omar Trump'a ayar verdi ırkçılıkla dalga geçti. Omar, Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi ile Afrika gezisinden görüntüler paylaşıp "Geri dönmekle kalmadık" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Demokrat Parti'nin ilerlemeci kanadından göçmen kökenli dört kadın vekil Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez, Ayanna Pressley ve Rashida Tlaib'e "Geldiğiniz yere geri dönün" demesi, ülkedeki ırkçı söylemin yeni sloganı, muhaliflerin ise yeni espri malzemesi haline geldi.
ABD Başkanı'nın mitinglerinde "Onu geri gönder" diye tempo tutulurken, hedefteki Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile Afrika gezisinden el ele görüntüler paylaşarak Trump'ı trolledi.
Somali kökenli göçmen vekil, Instagram ve Twitter'dan diye "Onu geri gönder, demişler, ama Meclis Başkanı Pelosi beni geri göndermek için düzenleme yapmakla kalmadı, benimle birlikte geri geldi" diye yazdı.
Omar ile Pelosi, Amerika'daki köle ticaretinin 400. yıldönümü anmaları için bu hafta ABD Kongresi'nin Afrika'ya düzenlediği gezi kapsamında Gana'yı ziyaret etmişti.