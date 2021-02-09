Göbeklitepe'deki monolit sırra kadem bastı! Ortaya çıkışı gibi aniden kayboldu
GÖBEKLİTEPE'de esrarengiz bir şekilde ortaya çıkan monolit, yine esrarengiz bir şekilde kayboldu. 3 metre yüksekliğinde, 1 metre genişliğindeki monolitin üzerinde Göktürk alfabesiyle "Gökyüzüne bak, ayı gör" ifadesi yer alıyordu.
Şanlıurfa kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta, Göbeklitepe Ören Yeri yakınlarında yer alan Örencik Mahallesi'ndeki tarlada 5 Şubat Cuma günü bulunan metal blokla ilgili sorular halen cevabını bulamadı. Jandarmanın başında nöbet beklediği monolit, ortaya çıkışı gibi esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Bu sıradışı metal nesne dünyanın 7 farklı yerinde de ortaya çıkmıştı. Monolite ne olduğu büyük merak konusu...
Göbeklitepe'de aniden ortaya çıkan monolit 3 metre yükseliğinde 1 metre genişliğindeydi. Esrarengiz bir şekilde tarlanın ortasında beliren monolitin esrarını çözmek için özel bir ekip oluşturulmuş ve jandarma nöbet tutmaya başlamıştı. Blokla ilgili araştırmalar sürerken, sabah saatlerinde ise yeni bir gelişme yaşandı.
Günün ilk ışıklarıyla bölgeyi kontrol eden vatandaşlar, yaklaşık 3 metre yüksekliğinde, 1 metre genişliğinde ve üzerinde Göktürk alfabesiyle "Gökyüzüne bak, ayı gör" ifadesinin yazılı olduğu metal blokun yerinde olmadığını gördü.
Monolitin kim veya kimler tarafından dikilip, yine ne şekilde kaldırıldığına dair şu ana kadar herhangi bir bilgiye ulaşılamadığı öğrenildi.