Göbeklitepe'de hayrete düşüren keşif! Öyle bir şey bulundu ki...
GÖBEKLİTEPE'deki arkeoloji çalışmalarında, ulaşılan belgelere bakılarak teknolojik aletlerin kullanılabildiği tanısına varıldı.
12.000 yıl önce edilen ve hala içerisinde birçok sırrı barındıran Göbeklitepe'de hayrete düşüren bir gerçeğe ulaşıldı.
Yapılan arkeolojik çalışmalar neticesinde Sibirya'dan Göbeklitepe'ye aktarılan belgelere bakılarak, bölgede baskı yöntemiyle üretilen taş aletlerin bulunduğu bilgisine ulaşıldı.
Dokuz Eylül Üniversitesi Kafkasya Orta Asya Arkeoloji Araştırmaları Merkezi'nden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Semih Güneri, 11-13 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirilen ve davetli konuşmacı olarak katıldığı Dünyaya Kültür Taşıyan Ön Türk Kurultayı'nda son yıllarda geliştirdikleri Sibirya-Göbeklitepe hipotezinin ilk sunumunu, meslektaşı Prof. Dr. Ekaterine Lipnina ile 2 ayrı oturumda yaptı. Uluslararası toplantıya 20'den fazla bilim insanının kendi grubuyla katıldığını kaydeden Prof. Dr. Güneri, 30 bin yıl önce Sibirya'dan çıkan ve bütün Asya'ya daha sonra Doğu ve Kuzey Avrupa'ya yayılan göç olduğunu belirterek, bu göçleri arkeolojik belgeler üzerinden izlediklerini dile getirdi.
Göçlerin en önemli kolunun Yakın Doğu'ya uzandığını belirten Prof. Dr. Güneri, şöyle konuştu: