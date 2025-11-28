Göbeklitepe 'Ölüm Yüzü' bulundu! Eşi benzeri olmayan heykelin ağzı dikili
ŞANLIURFA’daki Göbeklitepe ve Karahantepe’de 30 yeni eser keşfedildi. Bu eserler arasında ise en çok ağzı dikilmiş, gözleri ise kabuklarla doldurulmuş gibi görünen 'ölüm yüzü' heykeli dikkat çekiyor. Peki "ölüm yüzü" olarak tanımlanan heykelin hikayesi ne?
UNESCO Dünya Mirası Göbeklitepe ve yakınındaki Karahantepe, tarih öncesi döneme ilişkin arkeolojik bilgileri kökten değiştirmeye devam ediyor. Bu kez arkeologlar herkesi şaşkına çeviren bir heykel ile gündemdeler. Bu heykel için 'ölüm yüzü' deniyor...
GÖBEKLİTEPE'DEN ÇIKAN ÖLÜM YÜZÜ HEYKELİ
Göbeklitepe'deki kazılarda bulunan son heykel yüz ifadesi ile şaşırttı. Arkeologlara göre ağzı dikilmiş, gözleri ise kabuklarla doldurulmuş gibi görünen kaburgaları belirgin heykel, Neolitik dönemde ölüm ritüelleri ve sembolik anlatım açısından benzersiz bir örnek.
Dünya bilim dünyasını şaşkına çeviren heykel Göbeklitepe’de D Yapısı’nın duvarı içinde bulundu.
Heykel, insan ve hayvan figürleri, kaplar, tabaklar, kolyeler ve insan biçimli bir boncuğun da yer aldığı yaklaşık 30 yeni eserden biri. Doç. Dr. Eylem Özdoğan başkanlığındaki kazılarda ortaya çıkarılan bu figür, yaklaşık MÖ 9.500 yılına tarihleniyor.