Göbek üstü giydi alay konusu oldu! Hanife Gürdal'ı çok kızdıracak yorumlar
Eski gelin adayı Hanife Gürdal sosyal medya hesabın paylaştığı fotoğrafla alay konsusu oldu.
Zuhal Topal'ın evlilik programlarında eş aramasıyla tanınan ardından sosyal medyada tesettürden çıkarak kapalılıktan vazgeçtiğini duyurmasıyla sosyal medyada ve magazin gündeminde uzun bir süre konuşulmuştu.
Geçtiğimiz aylarda ''Kocamdan sıkıldım'' deyip sessizce boşanan Hanife Gürdal, eşiyle olan fotoğraflarını silmişti. Boşanma sonrası Hanife Gürdal tekrardan eşiyle bir araya geldi.
Çift yeniden beraber yaşamaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Hanife Gürdal'a eşi canlı yayında evlilik teklifi etmişti.
Evlilik programı sonrası sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Gürdal takipçileri sayesinde sosyal medya hesabından gelir elde ediyor. Gürdal'ın son paylaşımı ise alay konusu oldu.