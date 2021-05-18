Göbek eritme diyeti nasıl yapılır? Göbek eriten 5 besin!

Göbek eritmenin en kolay yolu nedir?

Göbek eritmenin en kolay yolu düzenli olarak yürüyüş yapmaktır. Haftada 3 saat egzersiz sağlık sınırıdır. Göbek eritmek için mekik gibi sadece karın çalıştıran aktivitelerden ziyade kalbi ritmik çalıştırdığımız yürüyüşler daha etkilidir. Günde 40 dakika orta tempo bir yürüyüş ile göbek eritme hızınızı artırabilirsiniz. Bu egzersiz üzerine karın bölgesi egzersizleri ile de sıkılaşarak fit bir karna sahip olabilirsiniz. Evde kaldığımız süreçler de yürüyüş mümkün değil ise internet üzerinden kardiyo egzersizleri uygulamaları veya videolarından da destek almak mümkündür.