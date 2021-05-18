Göbek eritme diyeti nasıl yapılır? Göbek eriten 5 besin!
Vücuttaki fazla yağın biriktiği en belirgin yerlerden biri de göbek bölgesi. Eğer siz de göbek bölgesindeki yağlarınızdan şikayetçiyseniz bu diyete mutlaka göz atmalısınız.
Bölgesel yağlanma aslında ailemizden gelen genler sonucu ortaya çıkan yağlanmadır. Elma tip yağlanma beraberinde iç yağlanma dediğimiz organ çevrelerinde yağlanmayı da getirir. Göbek çevresi yağlanma insülin direnci, kalp damar hastalıkları, metabolik sendrom gibi bir çok hastalığa davetiye çıkardığından tehlikelidir.
Bel/kalça oranı erkeklerde 1 kadınlarda ise 0.8 üstü olmamalıdır. Erkeklerde bel çevresi 102 cm, kadınlarda ise 88 cm altı hedeflenir.
Göbek eritmenin en kolay yolu nedir?
Göbek eritmenin en kolay yolu düzenli olarak yürüyüş yapmaktır. Haftada 3 saat egzersiz sağlık sınırıdır. Göbek eritmek için mekik gibi sadece karın çalıştıran aktivitelerden ziyade kalbi ritmik çalıştırdığımız yürüyüşler daha etkilidir. Günde 40 dakika orta tempo bir yürüyüş ile göbek eritme hızınızı artırabilirsiniz. Bu egzersiz üzerine karın bölgesi egzersizleri ile de sıkılaşarak fit bir karna sahip olabilirsiniz. Evde kaldığımız süreçler de yürüyüş mümkün değil ise internet üzerinden kardiyo egzersizleri uygulamaları veya videolarından da destek almak mümkündür.
Göbek eritme diyeti örnek menü
Kahvaltı: Güne merhaba karışımı: 100 gr kereviz sapı + 1 dilim kabuksuz limon + 1 tutam maydanoz + 1 adet yeşil elma + 1 küçük boy havuç – suyu sıkılarak veya katı meyve sıkacağından geçirilerek hazırlanır.
Ara: 10 adet çiğ fındık + 1 fincan yeşil çay (Kaynamış suda 3-4 dakika kadar beklemeli, daha uzun süre beklememelidir. İçerisine 1 dilim limon ve 1 adet dal Seylan tarçını ilave dilerek tüketilebilir.)
Öğle: 1 su bardağı Hindistan cevizi kefiri + dereotlu zeytinyağlı pancar salatası (Doğru fermente edilerek hazırlanmış pancar turşusu da tercih edilebilir. Ancak tuz oranına dikkat edilmeli. Ev yapımı az tuzlu doğal fermenteler tercih edilmelidir.)