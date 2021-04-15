Göbek eriten diyet listesi 4 haftada fazlalıklarınızdan kurtulun!
Dümdüz bir karına sahip olmak herkesin hayali. Bu hayale ulaşmanız için yapmanız gereken 4 haftalık diyet programını sizler için paylaşıyoruz...
İnce bir bedene kavuşmak için tek yapmanız gereken, bel incelmesine yardımcı olan besinleri daha fazla tercih etmek olacaktır. Düşük glisemik indeksli yani kan şekerinizi yavaş yükselten bir beslenme programına da geçilmeli. Aşağıdaki beslenme programı; 25-35 yaş arası, sağlık sorunu olmayan ve ilaç kullanmayan, masa başı çalışanlar için örnek olarak verilmiştir. İşte göbek yağlarını eriten diyet listesinin detayları...
1. Hafta: Kahvaltı: 1 su bardağı yarım yağlı süt, 6 yemek kaşığı müsli. Ara Öğün: 2 adet hurma. Öğle: 1 kase (2 kepçe) az yağlı çorba, 6 yemek kaşığı sebze yemeği, 4 yemek kaşığı kaymaksız yoğurt. Ara öğün: 2 dilim ananas 10 adet badem. Akşam: 1 porsiyon ızgara beyaz et 2 yemek kaşığı dolusu haşlanmış kinoa veya bulgur, yağsız bol salata. Ara öğün: 1 adet kivi veya 1 adet ekşi yeşil elma.
2. Hafta: Kahvaltı: 1 adet yumurtadan yağsız omlet, 1 adet ceviz, 2 adet mayasız kraker, yağsız söğüş sebze. Öğle: 8 yemek kaşığı kurubaklagil yemeği, 2 adet mayasız kraker, 1 su bardağı kefir. Ara öğün: 4 adet kuru kayısı, 2 adet tam ceviz. Akşam: 4 adet ızgara köfte veya 1 adet yağsız biftek 2 adet mayasız kraker, yağsız bol salata. Ara öğün: 1 kutu probiyotik yoğurt.
3. Hafta: Kahvaltı: 1 adet yağsız kepekli ekmeğe peynirli tost, bol söğüş sebze. Öğle: Mercimekli veya kinoalı veya kırmızı fasulyeli salata, 1 dilim çavdarlı ekmek. Ara öğün: 1 kutu light süt veya ayran, yarım paket light bisküvi. Akşam: 1 yumurtadan peynirli yağsız sınırsız menemen, 1 dilim çavdarlı ekmek. Ara öğün: 2 dilim ananas