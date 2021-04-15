Göbek eriten diyet listesi 4 haftada fazlalıklarınızdan kurtulun!

İnce bir bedene kavuşmak için tek yapmanız gereken, bel incelmesine yardımcı olan besinleri daha fazla tercih etmek olacaktır. Düşük glisemik indeksli yani kan şekerinizi yavaş yükselten bir beslenme programına da geçilmeli. Aşağıdaki beslenme programı; 25-35 yaş arası, sağlık sorunu olmayan ve ilaç kullanmayan, masa başı çalışanlar için örnek olarak verilmiştir. İşte göbek yağlarını eriten diyet listesinin detayları...