Göbek eriten diyet listesi 1 ayda basenlerinizden kurtulun!
Göbek ve bel çevresindeki yağlar kilo vermek isteyenlerin en çok şikayetçi olduğu konulardan. Göbek bölgesindeki yağlardan sizin için hazırladığımız diyetle kurtulmanız mümkün!
Göbek çevresinde görülen yağlanma diğer bölgelerdeki yağlanmalara kıyasla daha sıkıntılı sonuçlar doğurabiliyor. Bu yağlanma kalp hastalıkları, felç ve Tip 2 diyabet gibi sağlık problemleri risklerini ortaya çıkarabilir. Hastalık risklerinin ortadan kaldırılabilmesi için yapılabilecek en doğru yöntem sağlıklı beslenmedir. İşte göbek eritmede en iyi sonuca ulaşacağınız diyet listesi...
Uyandıktan sonra 1 su bardağı ılık su için. 1 adet kayısı tüketin.
SABAH:
(Uyanış saatinizden maksimum yarım saat sonrasına kadar kahvaltınızı yapmış olun)
Alternatifleriniz:
1. ALTERNATİF
* 1 fincan bitki çayı (yeşil çay-beyaz çay)
* 1 adet haşlanmış yumurta (baharat ile tatlandırabilirsiniz.)
* 1 ince dilim yağsız beyaz peynir
* 1 ince dilim ekmek (kepek,tam buğday,çavdar)
* 5 adet zeytin veya 2 adet ceviz
* Salatalık, maydanoz, roka.
2. ALTERNATİF
* 1 fincan bitki çayı (yeşil çay-beyaz çay)
* 1 ince dilim yağsız kaşar peyniri ile 2 ince dilim ekmekten yağsız tost (kepek, tam buğday, çavdar)
* 5 adet zeytin veya 2 adet ceviz
* Salatalık, maydanoz, roka.
2,5-3 SAAT SONRA
ARA ÖĞÜN:
1 avuç büyüklüğünde meyve (4. alternatifi tükettiğiniz gün, bu öğünde 2 adet ceviz veya 6 adet çiğ badem tüketin. Yanında şekersiz çay veya kahve içebilirsiniz.)