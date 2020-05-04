Göbek eriten 8 süper yiyecek bölgesel yağlanmayı gideriyor!
Bölgesel yağlanma nasıl giderilir?Bölgesel yağlarımdan nasıl kurtulurum? İşte göbek bölgesinden kilo alanların bilmesi gereken 8 besin!
Baklagil
Baklagiller, göbek yağlarından kurtulmanın baş anahtarı arasında yer alır.Yağ oranları oldukça düşüktür.. Protein, lif ve potasyum deposu oldukları için geç acıktırır ve sindirimi kolaylaştırırlar
Yeşil Çay ve Biberiye
Bir insanın günlük kalori ihtiyacı ortalama 2000'dir. Zaman zaman bu kalorinin üzerine çıkıp fazla aldığımız olabiliyor. Bunlardan kurtulmanın yolu yeşil çay ve biberiyeden geçiyor. Günde 2 bardak biberiye çayı 100 kalori yaktırıyor.Yeşil çay ise 150 kalori yaktırıyor. Aldığınız fazla kalorilerden kurtulmak için yeşil çay ve biberiyeye hayatınızda yer verin.
Yumurta
Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan yumurtada bu yiyecekler arasında yer alıyor.Yumurtanın beyazı protein açısından zengindir ve karnı tok tutarak acıkmayı geciktirir. Aynı zamanda da büyük bir idrar söktürücüdür.Yumurtayı hayatınızdan eksik etmemelisiniz!
Zeytinyağı
Zeytinyağı ve zeytin yiyerek zayıflama yöntemi pek bilinmeyen bir yöntemdir. Akdeniz sofralarında diyet yapanların mutlaka bulundurduğu bu bitkisel diyet yiyeceği, sağlık ve zayıflama alanında kendisini ispatlamış çok değerli bir bitkidir.