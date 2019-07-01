Göbeğiyle dalga konusu olan Arda Turan'dan açıklama
Tatilde görüntülere yansıyan göbeğiyle sosyal medyada dalga konusu olan Arda Turan, "Temmuz’da idmanlar başlıyor. 20 günde eski formuma dönerim" dedi.
Medipol Başakşehir'de forma giyen Arda Turan, geçtiğimiz hafta futbolcu arkadaşlarıyla çıktığı Bodrum tatilinde görüntülenmiş, göbekli fotoğrafı sosyal medyada gündem olmuştu.
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2. Sayfa'ya konuşan Arda Turan o görüntülerle ilgili şu ifadeleri dile getirdi: "Tendonum yırtıldığı için iki ay botla gezdim. Şunu da belirteyim; videoda göründüğü gibi bir göbeğim yok."
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"Açıdan dolayı öyle çıkmış. Temmuz’da idmanlar başlıyor. 20 günde eski formuma dönerim, sorun yok."
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Arda Turan ile birlikte tatilde olan Burak Yılmaz da bir paylaşımda bulunarak Turan'a destek oldu. Yılmaz, Turan'ın fotoğrafını paylaşarak "Fişek gibi" notuyla yayınlamıştı.
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