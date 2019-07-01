Göbeğiyle dalga konusu olan Arda Turan'dan açıklama

Göbeğiyle dalga konusu olan Arda Turan'dan açıklama

Tatilde görüntülere yansıyan göbeğiyle sosyal medyada dalga konusu olan Arda Turan, "Temmuz’da idmanlar başlıyor. 20 günde eski formuma dönerim" dedi.

Göbeğiyle dalga konusu olan Arda Turan'dan açıklama - Sayfa 1

Medipol Başakşehir'de forma giyen Arda Turan, geçtiğimiz hafta futbolcu arkadaşlarıyla çıktığı Bodrum tatilinde görüntülenmiş, göbekli fotoğrafı sosyal medyada gündem olmuştu.

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Göbeğiyle dalga konusu olan Arda Turan'dan açıklama - Sayfa 2

2. Sayfa'ya konuşan Arda Turan o görüntülerle ilgili şu ifadeleri dile getirdi: "Tendonum yırtıldığı için iki ay botla gezdim. Şunu da belirteyim; videoda göründüğü gibi bir göbeğim yok." 

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Göbeğiyle dalga konusu olan Arda Turan'dan açıklama - Sayfa 3

"Açıdan dolayı öyle çıkmış. Temmuz’da idmanlar başlıyor. 20 günde eski formuma dönerim, sorun yok."

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Göbeğiyle dalga konusu olan Arda Turan'dan açıklama - Sayfa 4

Arda Turan ile birlikte tatilde olan Burak Yılmaz da bir paylaşımda bulunarak Turan'a destek oldu. Yılmaz, Turan'ın fotoğrafını paylaşarak "Fişek gibi" notuyla yayınlamıştı.

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