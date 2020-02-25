Gmail kullanıcılarına önemli gelişme yeni özellik geliyor!
Dünyanın en çok kullanılan e-posta servi olan Gmail için bir gelişme yaşandı. Gmail'in sahibi olan Google yapılan açıklama ile Gmail'deki yeni özelliği ortaya çıkardı.
Dünyanın en çok kullanılan e-posta servisi gmail de yeni bir gelişme yaşandı. Gmail'in sahibi olan Google'dan yapılan flaş açıklama, Gmail'deki yeni özelliği ortaya çıkardı. Bakın Gmail'in yeni özelliği neymiş?
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Gmail'e gelen yüzlerce ve hatta binlerce e-posta, yer yer aranılan e-postanın bulunmasını hayli zorlaştırıyor. Bu sorunun farkında olan Google ile 'search chips' özelliğini hayata geçiriyor.
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Hürriyet.com.tr'de yer alan habere göre, Gmail'de arama yapmak isteyenler, arama çubuğuna konu veya herhangi bir kelimeyi yazmaları yeterli oluyor.
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Ancak 'search chips' işi bir adım öteye taşıyor. Kullanıcılar arama kısmına girdiklerinde sohbet, gönderilen tarih, e-postanın eki dahil pek çok filtreyi artık kullanabilecek.
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