Global call ve Help Turkey hashtagine Mehmet Ali Erbil tepkisi: Başımızda devletimiz var

TÜRKİYE yangın altında... Antalya Manavgat'tan başlayan ve Bodrum, Milas üzerinden Marmaris, Köyceğiz, Fethiye gibi önemli turizm noktalarını saran orman yangınlarının ardından dünyaya seslenmek için başlatılan 'Help Turkey' kampanyasına ilişkin olarak, bazı ünlülerden destek bazılarındansa eleştiri geldi... Şovmen Mehmet Ali Erbil, Instagram hesabından 'Help Turkey' paylaşımlarına tepki gösterdi. Erbil, Instagram'ın hikaye özelliğinden 'Help Turkey' paylaşımlarını alıntılayarak, "Kimseye ihtiyacımız yok, başımızda devletimiz var" diye yazdı.