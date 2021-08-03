Global call ve Help Turkey hashtagine Mehmet Ali Erbil tepkisi: Başımızda devletimiz var
MANAVGAT yangınıyla başlayan Bodrum, Milas, Marmaris, Fethiye, Köyceğiz, Didim ve pek çok Kıyı Ege noktasını adeta küle çeviren orman yangını için sosyal medyada başlatılan 'Global Call' ve 'Help Turkey' etiketli hashtag'lere ilişkin şovmen Mehmet Ali Erbil "Kimseye ihtiyacımız yok, başımızda devletimiz var" görüşünü dile getirdi.
TÜRKİYE yangın altında... Antalya Manavgat'tan başlayan ve Bodrum, Milas üzerinden Marmaris, Köyceğiz, Fethiye gibi önemli turizm noktalarını saran orman yangınlarının ardından dünyaya seslenmek için başlatılan 'Help Turkey' kampanyasına ilişkin olarak, bazı ünlülerden destek bazılarındansa eleştiri geldi... Şovmen Mehmet Ali Erbil, Instagram hesabından 'Help Turkey' paylaşımlarına tepki gösterdi. Erbil, Instagram'ın hikaye özelliğinden 'Help Turkey' paylaşımlarını alıntılayarak, "Kimseye ihtiyacımız yok, başımızda devletimiz var" diye yazdı.
"Başımızda devletimiz var"
Erbil, "Kimseye ihtiyacımız yok, başımızda devletimiz var" dedi. Erbil'in bu sözleri sosyal medyada hem tepki topladı hem de bazı takipçileri tarafından desteklendi.
Acun Ilıcalı'dan Global Call çağrısı
Global Call çağrısı yapan isimlerden biri de Acun Ilıcalı oldu. Ilıcalı Türkiye'ye 'yardım' edilmesi gerektiği mesajını verdi.
Sanatçı Nilüfer'den Help Turkey paylaşımlarına tepki
Sanatçı Nilüfer, sosyal medyada paylaşılan Help Turkey etiketi ve postuna tepki gösterdi. Nilüfer, “Türkiye'nin dünyaya karşı böylesine aciz durumda görünmesi benim milli duygularımı yaralıyor." dedi.