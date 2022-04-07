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Gizlice görüşmüş! Kimse bilmiyordu Gül Sunal açıkladı: Kemal Sunal tek şart koşmuş

Gizlice görüşmüş! Kimse bilmiyordu Gül Sunal açıkladı: Kemal Sunal tek şart koşmuş

Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, eşiyle ilgili bilinmeyenleri ilk kez anlattı.

Gizlice görüşmüş! Kimse bilmiyordu Gül Sunal açıkladı: Kemal Sunal tek şart koşmuş

Türk sinemasının efsane oyuncularından biri olan Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000 yılında hayata gözlerini yumsa da filmleri hala milyonlarca insan tarafından izleniyor. 

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Gizlice görüşmüş! Kimse bilmiyordu Gül Sunal açıkladı: Kemal Sunal tek şart koşmuş

Oyunculuğunun yanında karakteriyle de öne çıkan usta isim, hafızalarda tazeliğini koruyor.

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Gizlice görüşmüş! Kimse bilmiyordu Gül Sunal açıkladı: Kemal Sunal tek şart koşmuş

Hayatı ve yaptıkları hala merak konusu olan usta sanatçının cimri olduğuna dair iddialar yıllardır konuşuluyor. 

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Gizlice görüşmüş! Kimse bilmiyordu Gül Sunal açıkladı: Kemal Sunal tek şart koşmuş

İddialara açıklık getirdi: Gül Sunal da 22 yıl önce aramızdan ayrılan eşi Kemal Sunal'la ilgili "Kemal Sunal cimridir", "Kemal'in cebinde akrep var" tarzı iddialara açıklık getirdi. '

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