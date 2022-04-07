Gizlice görüşmüş! Kimse bilmiyordu Gül Sunal açıkladı: Kemal Sunal tek şart koşmuş
Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, eşiyle ilgili bilinmeyenleri ilk kez anlattı.
Türk sinemasının efsane oyuncularından biri olan Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000 yılında hayata gözlerini yumsa da filmleri hala milyonlarca insan tarafından izleniyor.
Oyunculuğunun yanında karakteriyle de öne çıkan usta isim, hafızalarda tazeliğini koruyor.
Hayatı ve yaptıkları hala merak konusu olan usta sanatçının cimri olduğuna dair iddialar yıllardır konuşuluyor.
İddialara açıklık getirdi: Gül Sunal da 22 yıl önce aramızdan ayrılan eşi Kemal Sunal'la ilgili "Kemal Sunal cimridir", "Kemal'in cebinde akrep var" tarzı iddialara açıklık getirdi. '