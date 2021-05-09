Gizlice fotoğrafları çekip göndermiş! Esra Erol'da şok eden sözler: Kocama söylemesin diye...
ATV'de ekrana gelen Esra Erol programında yaşananlar seyircileri hayrete düşürdü. Canlı yayına bağlanan Sibel Küçükşahinoğlu şaşırtan ifiraflarda bulundu.
Esra Erol’da yine herkesi şaşırtan olay yaşandı. 4 çocuk babası Orhan Küçükşahinoğlu, karısı Sibel Küçükşahinoğlu’nun komşuları Zehra Çaylak’ın sevgilisi Ümit’e kaçtığını söylemişti.
Esra Erol da, “4 çocuğunu Ümit’e olan sevginden mi bıraktın” diye sorunca Sibel “Kocam Orhan ve komşum Zehra yalan söylüyor. Çocuklarımı kimseye bırakmam” demişti.
Orhan, eşi Sibel’in daha önce de 3 kere evden kaçtığını hamileyken başka komşusuna göz diktiğini söyleyince herkesi şoke etmişti.
4 çocuğunu bırakıp Konya'ya Ümit Paslı isimli bir kişinin yanına kaçan Sibel Küçükşahinoğlu ve Orhan Küçükşahinoğlu bu kez stüdyoya geldi ve herkesi şaşırtan açıklamalarda bulundu.