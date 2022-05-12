Gizlice evlilik itirafı! 'Utandım' dedi kimsenin bilmediği Alman eşiyle Nursel Köse bakın nasıl tanışmış
Fatih Altaylı'nın konuğu olan Üç Kuruş dizisinin yıldızı Nursel Köse kimsenin bilmediği Alman eşiyle tanışma hikayesini anlattı.
Son olarak 'Üç Kuruş' dizisinde rol alan Köse, Bloomberg HT'de çarşamba akşamları ekrana gelen 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' programına katıldı.
Liseyi bitirdikten sonra Almanya'da öğretmenlik yapan ablası sayesinde oraya gittiğini dile getiren Malatyalı oyuncu, "İlkokul üçüncü sınıfa kadar ablam öğretmenimdi." dedi.
"Sahne heyecanım 23 Nisan etkinliklerinde müsamerelerle başladı" diyen Köse "Almanya'da mimarlık bölümünü kazandım, yüksek mimar mühendisi oldum. Üniversite döneminde tiyatrolarda oynadım. Köln'de Türk tiyatrosu kurduk" diye konuştu.
Müzisyen eşi Ulrich Mertin ile Almanya'da tanışan ve 2018'de nikâh masasına oturan 61 yaşındaki oyuncu, "Eşim beni sahnede görmüş. Berlin'de stand-up yapıyordum, doğaçlama sahneler vardı. Türk ile Alman erkeğini kıyaslıyorduk." dedi.