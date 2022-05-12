Gizlice evlilik itirafı! 'Utandım' dedi kimsenin bilmediği Alman eşiyle Nursel Köse bakın nasıl tanışmış

Müzisyen eşi Ulrich Mertin ile Almanya'da tanışan ve 2018'de nikâh masasına oturan 61 yaşındaki oyuncu, "Eşim beni sahnede görmüş. Berlin'de stand-up yapıyordum, doğaçlama sahneler vardı. Türk ile Alman erkeğini kıyaslıyorduk." dedi.