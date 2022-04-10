Gizlice buluşmuş! İspanyol aşkı bakın kim çıktı: Kerem Bürsin Hande Erçel'i unuttu Stephanie Cayo kimdir pozları nefes kesti
Sen Çal Kapımı dizisin bitmesiyle yeni bir aşka yelken açan Kerem Bürsin'in yeni sevgilisinin pozları görenleri büyüledi.
Kerem Bürsin ile Hande Erçel aşkı rol aldıkları 'Sen Çal Kapımı' dizinin setinde başlamıştı. İlişkileri Maldivler tatilinde belgelenen çift, dizinin final yapmasından kısa bir süre sonra yollarını ayırmıştı.
Ayrılık sonrası ilk hamle Hande Erçel'den geldi. Erçel, Bürsin ile yer aldığı bütün fotoğrafları Instagram sayfasından kaldırdı. Çok geçmeden Kerem Bürsin de aynı hamleyi yapmıştı.
Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in menajerlerinin, iki oyuncunun kariyerlerini düşünerek, bu ilişkinin bitmesi yönünde baskı yaptıkları öne sürülmüştü.
Bursin'in Erçel'den ayrıldıktan sonra eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'le (31) sosyal medyada yeniden takipleşmesi, "Aşk yeniden mi?" sorusunu akıllara getirmişti.