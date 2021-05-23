'Gizlice beni çekeceklerdi' deyip anlattı! Yeşilçam’ın yakışıklı jönü şimdi bakın ne yapıyor
Yeşilçam'da kariyerinin zirvesindeyken sinema sektörünü bırakıp bambaşka bir hayat yaşamayı tercih eden Sertan Acar çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Yeşilçam’ın gelmiş geçmiş en ünlü çocuk oyuncularından Zeynep Değirmencioğlu’nun canlandırdığı ‘Ayşecik’, 70’lere gelindiğinde aşk filmlerinin başrolüydü. Değirmencioğlu’nun o dönem hafızalara kazınan partneri ise birçok filmde birlikte rol aldığı Sertan Acar’dır.
Acar, oyunculuğa başlangıcını doğuran olayların bir Türk filmini andırdığını belirtip "Oyunculuğa 1971 yılında başladım. Başlangıcım da Türk filmi gibidir... Ayşecik yani Zeynep Değirmencioğlu, o zamanlar abimin (Serkan Acar) flörtüydü. Ses mecmuası en yakışıklı futbolcu yarışması yapmış ve abim de birinci olmuştu. Ondan sonra filmcilerin dikkatini çekti ve abime film teklifi geldi." dedi.
Deneme çekiminden bahseden Acar "Ardından Zeynep’in karşısında oynayacak kişi olarak Haydarpaşa’da bir deneme çekimi yaptı. Bu deneme çekiminde de Zeynep, abime âşık oluyor. Böylelikle flörtleri başladı. Sonrasında ben de Zeynep’le tanıştım." ifadelerini kullandı.
Partiye davet edildiğini belirten Acar "İstanbul Üniversitesi’nin Beyazıt kampüsündeki Hukuk Fakültesi’nde Zeynep’in amcasının oğlu okuyordu. Onunla da arkadaş olduk. Ben o zamanlar diş hekimliğinde birinci sınıftım. Bir aralık ayında, Zeynep ve kuzeni beni üniversitenin çay partisine davet etti." şeklinde konuştu.