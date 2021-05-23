'Gizlice beni çekeceklerdi' deyip anlattı! Yeşilçam’ın yakışıklı jönü şimdi bakın ne yapıyor

Acar, oyunculuğa başlangıcını doğuran olayların bir Türk filmini andırdığını belirtip "Oyunculuğa 1971 yılında başladım. Başlangıcım da Türk filmi gibidir... Ayşecik yani Zeynep Değirmencioğlu, o zamanlar abimin (Serkan Acar) flörtüydü. Ses mecmuası en yakışıklı futbolcu yarışması yapmış ve abim de birinci olmuştu. Ondan sonra filmcilerin dikkatini çekti ve abime film teklifi geldi." dedi.