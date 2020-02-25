Gizli Whatsapp gruplarına dikkat Google paylaştı!

WhatsApp, birebir iletişimin dışında insanların birbiriyle haberleşmesi için de önemli bir rol üstleniyor. Facebook'un bünyesinde bulunan en popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp'taki gizli gruplar bize ne kadar güvenli gelse de Google'ın önemli bir açığa sebebiyet verdiği ortaya çıktı. Gruplara katılmak için paylaşılan bağlantılara herkes erişebiliyor.