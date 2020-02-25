Gizli Whatsapp gruplarına dikkat Google paylaştı!
Günümüzde yaygın bir şekilde kullanılan Whatsapp telefon uygulaması en çok kullanılan mesajlaşma servisi. Son olarak Whatsapp'taki özel grupların Google üzerinden ulaşılabilir olduğu anlaşıldı.
WhatsApp, birebir iletişimin dışında insanların birbiriyle haberleşmesi için de önemli bir rol üstleniyor. Facebook'un bünyesinde bulunan en popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp'taki gizli gruplar bize ne kadar güvenli gelse de Google'ın önemli bir açığa sebebiyet verdiği ortaya çıktı. Gruplara katılmak için paylaşılan bağlantılara herkes erişebiliyor.
The Verge'de yer alan habere göre, Google, gizli whatsApp gruplarının katılma linklerini arama motorunda paylaşmaya başladı ve bu durum söz konusu grupların kolayca bulunmasına neden oldu.
Google'ın bu hamlesi sonrası kullanıcılar Google aramasından sonra özel olması gereken gruplara ait katılma bağlantısını bularak o gruplara dahil olabiliyor.
WhatsApp gruplarının katılma bağlantılarını arama motoruna indekslemesi ile başlayan ve pek çok kullanıcıların tepkisini çeken bu durum çok büyük bir güvenlik açığına sebep oluyor.