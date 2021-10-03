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Gizli sır ifşa oldu bölüm başı ücretleri dudak uçuklattı! TV8 Masterchef'te çılgın rakamlar

Gizli sır ifşa oldu bölüm başı ücretleri dudak uçuklattı! TV8 Masterchef'te çılgın rakamlar

Ekranların en çok takip edilen yarışması MasterChef Türkiye ile ilgili ortaya çıkan ifşa sosyal medyada olay oldu.

Gizli sır ifşa oldu bölüm başı ücretleri dudak uçuklattı! TV8 Masterchef'te çılgın rakamlar

Ekranların en çok takip edilen yarışması MasterChef Türkiye 2021'de bu sezon en dikkat çeken yarışmacı Tunahan Ak oldu.  Genç yaşı, ilginç tepkileri ile yarışmayı takip edenler tarafından Tunahan mercek altına alındı.

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Gizli sır ifşa oldu bölüm başı ücretleri dudak uçuklattı! TV8 Masterchef'te çılgın rakamlar

Tunahan Ak, geçtiğimiz hafta yaşanan eleme turunda yarışmaya veda etti.

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Gizli sır ifşa oldu bölüm başı ücretleri dudak uçuklattı! TV8 Masterchef'te çılgın rakamlar

Acun Ilıcalı'nın TV8 için ürettiği formatlardan belki de en çok takip edilen MasterChef yemek yarışmasında yarışmacıların bölüm başı kazançları hep merak konusu olmuştu.

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Gizli sır ifşa oldu bölüm başı ücretleri dudak uçuklattı! TV8 Masterchef'te çılgın rakamlar

Tunahan Ak'ın elenmesinin ardından bu gizli sır da ifşa oldu. 

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