Gizli sır ifşa oldu bölüm başı ücretleri dudak uçuklattı! TV8 Masterchef'te çılgın rakamlar
Ekranların en çok takip edilen yarışması MasterChef Türkiye ile ilgili ortaya çıkan ifşa sosyal medyada olay oldu.
Ekranların en çok takip edilen yarışması MasterChef Türkiye 2021'de bu sezon en dikkat çeken yarışmacı Tunahan Ak oldu. Genç yaşı, ilginç tepkileri ile yarışmayı takip edenler tarafından Tunahan mercek altına alındı.
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Tunahan Ak, geçtiğimiz hafta yaşanan eleme turunda yarışmaya veda etti.
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Acun Ilıcalı'nın TV8 için ürettiği formatlardan belki de en çok takip edilen MasterChef yemek yarışmasında yarışmacıların bölüm başı kazançları hep merak konusu olmuştu.
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Tunahan Ak'ın elenmesinin ardından bu gizli sır da ifşa oldu.
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