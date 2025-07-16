Gizli şekerin şifası! Bu besinleri listenize ekleyin...
Yaygın sağlık sorunlarından biri olan gizli şekere karşı sağlıklı beslenme büyük önem taşıyor. Yapılan araştırmaya göre gizli şekerin doğal çözümü bulundu. Yoğurt tüketiminin hastalığının gelişme riskini azalttığı ortaya çıktı. İşte detaylar...
Gizli şekere karşı yoğurt tüketin! Çağımızın yaygın sağlık sorunlarından biri olan gizli şeker doğru beslenme ile kontrol altına alınabilir. Peki gizli şekere karşı neleri tüketmek gerekiyor?
RİSK ARTIYOR
Prediyabet, kan şekeri seviyeleri normalin üstünde olmasına rağmen henüz diyabet tanısı koymak için yeterli olmayan bireylerde görülüyor ve gerekli önlemler alınmadığı takdirde tip 2 diyabete dönüşme riski taşıyor.
Sağlıklı ve doğru besinleri tüketerek diyabetle baş etmek mümkün. Yapılan araştırmalarda yoğurt tüketmenin gizli şekere karşı etkisini ortaya koydu.
GİZLİ ŞEKER YAYGIN
Prediyabet, diğer adıyla "gizli şeker" çok yaygın bir sağlık sorunu. BBC, gizli şekere karşı neler yapılması gerektiğine yer verdi.