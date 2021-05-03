Gizli şeker nedir neden olur sık sık yemek yeme ihtiyacı yaratıyor!
İstatistiklere göre, Türkiye’de her 3 kişiden 1’inin gizli şekeri var. Gizli şekerin en sık karşılaşılan belirtileri arasında sık acıkmak gösteriliyor. İşte gizli şeker ile ilgili merak ettikleriniz...
Gizli Şeker Nedir?
Gizli şeker ya da bir diğer adıyla pre-diyabet halk arasında çok kullanılan terimlerdir. Gizli şeker terimi tam olarak, kan şekerinin olması gerekenden yüksek ama şeker hastası kabul edilmeyecek seviyede olduğu durumlarda kullanılmaktadır. Yani yapılan açlık-tokluk kan testleri neticesinde çıkan sonuçlar, normal aralıkta seyretmez. Fakat, tip 2 diyabet teşhisikonacak kadar da fazla seyretmediği için gizli şeker adı verilmektedir.
Gizli Şekerin Belirtileri ve Semptomları İse;
Vücut ağırlığında meydana gelen artış, obezite
Sık açlık hissetme ve çok yemek yeme ihtiyacı
Yüksek kan basıncı
Ani sinir, öfke atakları
Kolesterolünün artması
Halsizlik, yorgunluk hali
Odakta zorluk
Susuzluk, ağızda kuruluk hissi
Su tüketiminin normalin üzerinde olması
Bulanık görme
Uyku sorunları
Ciltte meydana gelen koyulaşmalar, renk değişiklikleri
Kilo vererek gizli şekeri önleyebilirsiniz!
Pre-diyabet önlenebilir bir sorun olarak görülmektedir. İnsülinsalgısının bozulduğu yerde diyabet başlar. Buna sebep olan en mühim faktörler de vücut yağının fazla olması ve orada toksin birikmesidir. Kilo vermek, sağlıklı beslenmek, egzersiz yapmak bu bozuklukların önüne geçilmesi ya da gerilemesini sağlamaktadır. Özellikle ailede diyabet öyküsü olan kişilerin bu duruma ekstra özen göstermesi önemlidir.
Hamilelikte Gizli Şeker
Hamilelikte gelişen hormon dalgalanmalarından ötürü insülin direnci gelişebilmektedir. Hormonal sebeplerden ötürü oluşan şeker gebelik öncesinde oluşmaz, gebelik beraberinde gündeme gelir. Buna gebelik diyabeti denir. Hamilelikte gizli şeker görülürse, hastalığın takibi ve tedavisi ivedilikle uygulanmalıdır. Geç kalındığı takdirde çeşitli sağlık sorunları gündemde olabilir. Hamilelik döneminde gizli şeker takip edilip, kontrol altında tutulmalıdır.