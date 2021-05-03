Gizli şeker nedir neden olur sık sık yemek yeme ihtiyacı yaratıyor!

Gizli Şeker Nedir?

Gizli şeker ya da bir diğer adıyla pre-diyabet halk arasında çok kullanılan terimlerdir. Gizli şeker terimi tam olarak, kan şekerinin olması gerekenden yüksek ama şeker hastası kabul edilmeyecek seviyede olduğu durumlarda kullanılmaktadır. Yani yapılan açlık-tokluk kan testleri neticesinde çıkan sonuçlar, normal aralıkta seyretmez. Fakat, tip 2 diyabet teşhisikonacak kadar da fazla seyretmediği için gizli şeker adı verilmektedir.