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Gizli saklı yaşıyorlardı ama... Ünlü iş adamının 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla aşkı tescillendi

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Gizli saklı yaşıyorlardı ama... Ünlü iş adamının 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla aşkı tescillendi

Geçen yıl eşi Ronit Gülcan'dan boşanan ünlü iş adamı Cem Hakko, yeni sevgilisi Nazlı Kayaaslan'la ilk kez görüntülendi. Türkbükü'nde tatil yapan ikili objektiflere yakalandı.

Gizli saklı yaşıyorlardı ama... Ünlü iş adamının 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla aşkı tescillendi - Resim: 1

Geçen yıl eşi Ronit Gülcan'dan boşanan ünlü iş adamı Cem Hakko, yeni sevgilisi Nazlı Kayaaslan'la ilk kez görüntülendi. Türkbükü'nde tatil yapan ikili objektiflere yakalandı.

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Gizli saklı yaşıyorlardı ama... Ünlü iş adamının 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla aşkı tescillendi - Resim: 2

Geçen yıl eşi Ronit Gülcan'dan boşanan ünlü iş adamı Cem Hakko, yeni sevgilisi Nazlı Kayaaslan'la ilk kez görüntülendi. Türkbükü'nde tatil yapan ikili objektiflere yakalandı. 

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Gizli saklı yaşıyorlardı ama... Ünlü iş adamının 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla aşkı tescillendi - Resim: 3

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; 70 yaşındaki ünlü iş adamı Cem Hakko, daha önce 'İşte Benim Stilim' yarışması olan Nazlı Kayaaslan'la aşk yaşamaya başladı.

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Gizli saklı yaşıyorlardı ama... Ünlü iş adamının 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla aşkı tescillendi - Resim: 4

Daha önce beraber görüntülenmeyen ikili Bodrum'daki tekne tatilinde yakalandılar.

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