Gizli saklı yaşıyorlardı ama... Ünlü iş adamının 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla aşkı tescillendi
Geçen yıl eşi Ronit Gülcan'dan boşanan ünlü iş adamı Cem Hakko, yeni sevgilisi Nazlı Kayaaslan'la ilk kez görüntülendi. Türkbükü'nde tatil yapan ikili objektiflere yakalandı.
Geçen yıl eşi Ronit Gülcan'dan boşanan ünlü iş adamı Cem Hakko, yeni sevgilisi Nazlı Kayaaslan'la ilk kez görüntülendi. Türkbükü'nde tatil yapan ikili objektiflere yakalandı.
Geçen yıl eşi Ronit Gülcan'dan boşanan ünlü iş adamı Cem Hakko, yeni sevgilisi Nazlı Kayaaslan'la ilk kez görüntülendi. Türkbükü'nde tatil yapan ikili objektiflere yakalandı.
İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; 70 yaşındaki ünlü iş adamı Cem Hakko, daha önce 'İşte Benim Stilim' yarışması olan Nazlı Kayaaslan'la aşk yaşamaya başladı.
Daha önce beraber görüntülenmeyen ikili Bodrum'daki tekne tatilinde yakalandılar.