Gizli saklı yaşıyorlardı ama... Ünlü iş adamının 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla aşkı tescillendi

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; 70 yaşındaki ünlü iş adamı Cem Hakko, daha önce 'İşte Benim Stilim' yarışması olan Nazlı Kayaaslan'la aşk yaşamaya başladı.