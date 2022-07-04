Gizli Saklı dizisi skandala imza attı! İzleyenler bu kadarına da pes dedi
Fox TV'de yayınlanan Gizli Saklı dizisinde çekilen bir sahne sosyal medyada olay oldu. Dizide figürana boş tabak yedirmeleri seyircinin gözünden kaçmadı. O görüntüler Twitter'da gündem oldu.
Başrollerini Sinem Ünsal ve Halit Özgür Sarı'nın paylaştığı Fox TV ekranlarında yayınlanan Gizli Saklı dizisinde çekilen bir sahne sosyal medyada gündem oldu.
Son dönemin yaz dizilerinden olan ve reytinglerinde olan düşüşlerden dolayı gündemde olan Gizli Saklı dizisinde restoran sahnesinde figüranın yemek yer gibi yaptığı tabağın boş olması nedeniyle sosyal medyanın diline düştü.
Başrol karakterler Levent ve Yaz'ın, Tarık'ın restauranında yemek yediği sahnede kadraja giren figüran, boş tabakta sanki bir şey varmış gibi çatal ve bıçak kullanarak kesti. O anlar ise dikkatli izleyiciden kaçmadı.
Kısa süre içerisinde sosyal medyaya düşen görüntüler Twitter kullanıcılarından komik yorumlar aldı. Boş tabak yiyen figüranın oyunculuğuna 'Hanımefendi çok içten oynamış, acilen rol teklifinde bulunulmalı' yorumları yapıldı.