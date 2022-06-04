Gizli nikahtan sonra, açık düğün daveti! Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinin düğün tarihi ve yeri belli oldu!
30 Nisan’da kimseye haber vermeden aile arasında yapılan gizli bir törenle Çırağan Sarayı’nda evlenen Hadise-Mehmet Dinçerler çifti, eylül ayında İtalya’da düğün yapacak.
Geçtiğimiz aylarda kimseye haber vermeden, sessiz sedasız evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinin 2022 yılının yaz aylarında bomba gibi bir düğün yapacakları düşünülüyordu. Merakla beklenen düğünün tarihi ve yeri belli oldu. İşte detaylar...
Ünlü şarkıcı Hadise ve iş insanı sevgilisi Mehmet Dinçerler, 30 Nisan’da gizli bir törenle nikah masasına oturmuştu.
Sessiz sedasız evlenen çiftin Çırağan Sarayı’ndaki düğününe sadece aile fertleri katılmıştı.
15 Mart’ta yine aile arasında nişan yüzüklerini takan çiftin bu ani düğününe, yakın arkadaşları bile çağrılmamıştı.