Gizli nikahtan sonra, açık düğün daveti! Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinin düğün tarihi ve yeri belli oldu!

Geçtiğimiz aylarda kimseye haber vermeden, sessiz sedasız evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinin 2022 yılının yaz aylarında bomba gibi bir düğün yapacakları düşünülüyordu. Merakla beklenen düğünün tarihi ve yeri belli oldu. İşte detaylar...