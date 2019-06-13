Gizli kalmış cennet Nemrut'ta ne ararsan var

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı göl, doyumsuz manzarasıyla ziyaretçilerini hayran bırakıyor. Tatilin son gününü fırsat bilerek Nemrut'a gelen vatandaşlar, doğal güzelliklerinin yanı sıra sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası ile ilgi çeken bölgede göl kıyısında piknik yapmanın keyfini yaşadı.