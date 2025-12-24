Gizli itirafçı sır mesajı ifşa etti! Güllü cinayetinde flaş gelişme! Sen öldürdün...
Şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanarak cezaevine gönderilmiş Tuğyan'ın arkadaşı Sultan Nur Ulu'da ‘ev hapsi’ cezasına çarptırılmıştı. Sultan Nur Ulu'nun babası Arif Ulu'nun, kızına "Güllü'yü sen öldürdün" diye mesaj attığı ortaya çıktı.
'Güllü' olarak tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül'de Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.
Olaya ilişkin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında otopsisi yapılan Güllü, İstanbul'da toprağa verildi. Teknik ve fiziki takip sonrası, daha önce alınan 3 ifadesinde farklı konuşan şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, bavullarla gittikleri İstanbul'da polis tarafından yakalanıp, Yalova'ya getirildi.
Tuğyan Ülkem Gülter, 'Kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanırken, Sultan Nur Ulu hakkında ‘ev hapsi’ kararı verildi. Sultan Nur Ulu'nun babası Arif Ulu'nun kızına, Güllü'yü kastederek "Sen öldürdün" mesajı attığı ortaya çıktı
Günaydın'dan Abdurrahman Şimşek'in haberine göre; Güllü'nün yüksekten düştüğü sırada aynı odada kızının da olduğunu televizyondan öğrendiğini aktaran baba Ulu, kızının olay gününü kendisine şöyle anlattığını aktardı: