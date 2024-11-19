Gizli Bahçe 6. bölümde final yaptı! Murat Yıldırım'dan gelen açıklama şaşırttı
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Ebru Şahin ve Murat Yıldırım’ın başrolünde yer aldığı Gizli Bahçe dizisi, 6. bölümüyle final kararı aldı. Dizinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım, Gizli Bahçe'nin neden bittiğine dair açıklamalarda bulundu.
Çarşamba akşamları NOW TV’de yayınlanan ve izleyiciler tarafından büyük ilgiyle takip edilen Gizli Bahçe dizisinden üzücü bir haber geldi.
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Murat Yıldırım ile Ebru Şahin'in başrolünü paylaştığı dizi için final kararı alındı.
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Gizli Bahçe dizisi 6. bölümüyle ekranlara veda edecek ve yayın hayatını sonlandıracak.
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Dizinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım final kararından sonra bir davette görüntülendi. Murat Yıldırım, dizinin erken final yapmasının nedenini 2. Sayfa'ya açıklayarak bir de itirafta bulundu.
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