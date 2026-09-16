Gizlenen büyük gerçeğin fotoğrafları sızdı! İran saldırıları ABD üslerini böyle harabeye çevirmiş

ABD askerlerinin gizlice kayda alarak kamuoyuyla paylaştığı çarpıcı fotoğraflar, Washington yönetiminin uzun süredir ardına sığındığı resmi açıklamalarla sahadaki acı gerçek arasındaki uçurumu gözler önüne seriyor. Suudi Arabistan ve Kuveyt başta olmak üzere pek çok noktadaki stratejik tesislerin devasa füze ve İHA saldırıları karşısında ne denli savunmasız kaldığını, kışlaları hurdaya çeviren patlama izleri ve yanarak iskelete dönen binalar açıkça kanıtlıyor.