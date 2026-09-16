Gizlenen büyük gerçeğin fotoğrafları sızdı! İran saldırıları ABD üslerini böyle harabeye çevirmiş
ABD askerlerinden elde edilerek ilk kez kamuoyuyla paylaşılan çarpıcı fotoğraflar, İran’ın Suudi Arabistan ve Kuveyt’teki ABD askeri tesislerine düzenlediği füze ve İHA saldırılarının yarattığı yıkıcı bilançoyu gözler önüne serdi. Uçaklar, kışlalar ve kritik altyapının hedef alındığı saldırılarda yaklaşık 60 hava aracı hasar görürken, Pentagon denetim raporları toplam ekipman kaybının 3,7 milyar dolara ulaşabileceğini belgeliyor.
ABD askerlerinin gizlice kayda alarak kamuoyuyla paylaştığı çarpıcı fotoğraflar, Washington yönetiminin uzun süredir ardına sığındığı resmi açıklamalarla sahadaki acı gerçek arasındaki uçurumu gözler önüne seriyor. Suudi Arabistan ve Kuveyt başta olmak üzere pek çok noktadaki stratejik tesislerin devasa füze ve İHA saldırıları karşısında ne denli savunmasız kaldığını, kışlaları hurdaya çeviren patlama izleri ve yanarak iskelete dönen binalar açıkça kanıtlıyor.
Sahadan sızan bu yıkım belgeleri, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) denetleme raporlarının Kongreye sunduğu gizli verilerle birebir örtüşüyor. Bölgedeki sekiz ayrı ülkeye yayılan saldırılarda yaklaşık 60 hava aracının kullanılamaz hale geldiğini ve toplam ekipman kaybının 3,7 milyar dolara ulaştığını tescilleyen bu rapor, Orta Doğu’daki Amerikan askeri varlığının geçirdiği en büyük yapısal ve maddi darbeyi gözler önüne seriyor.
İran Dışişleri Bakanı Erakçi’den "ABD’nin askeri kayıplarına" ilişkin açıklama
Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Pentagon denetçisi tarafından hazırlanan raporun, ABD’nin askeri kayıplarına ilişkin kısmını alıntılayarak bir mesaj paylaştı.
Mesajında Erakçi, "İddia: İran savunmasızdır. Gerçek: Yüzlerce ABD askeri üssü yok edilmiş, onlarca uçak yakılmıştır. Bu yalnızca buzdağının görünen kısmıdır. Vakti geldiğinde her şeyi ortaya dökeceğiz." ifadelerini kullandı.
NBC News'in haberine göre Pentagon denetçisi tarafından "Destansı Öfke Operasyonu" adıyla anılan İran savaşına ilişkin rapor yayımlanmıştı.
Rapordaki bulgular arasında, İran'ın Bahreyn'de bulunan ABD Donanmasına ait ana lojistik üssünü İHA ve balistik füzelerle hedef aldığına dair ilk resmi teyitlerden biri de yer almıştı.
30'dan fazla büyük insansız hava aracının (İHA) imha edildiği aktarılan raporda, 4 F-15E, 1 F-35A, 1 A-10 Warthog savaş uçağının "büyük hasar aldığı" ya da imhaya uğradığı belirtilmişti.
Raporda ayrıca, 12 KC-135 tipi yakıt ikmal uçağı ile 9 hava aracının imha edildiği bilgisi de paylaşılmıştı.