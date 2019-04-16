Gizemli yapı Stonehenge'i kimin inşa ettiği ortaya çıktı

Gizemli yapı Stonehenge'i kimin inşa ettiği ortaya çıktı

İngiltere'nin en önemli tarihi anıtlarından Londra'nın 130 kilometre batısında yer alan Stonehenge'in Anadolu'dan göç edenler tarafından yapıldığı belirtildi.

Gizemli yapı Stonehenge'i kimin inşa ettiği ortaya çıktı - Sayfa 1

BBC'nin Doğa Ekolojisi ve Evrim adlı bilimsel yayına dayandırdığı haberine göre, araştırmacılar İngiltere'de Neolitik dönem insan kalıntılarından elde edilen DNA'yı, o dönem Avrupa'da yaşayanların DNA'larıyla karşılaştırdı.

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Gizemli yapı Stonehenge'i kimin inşa ettiği ortaya çıktı - Sayfa 2

DNA araştırması, İngiltere'deki Neolitik dönem topluluklarının Anadolu'dan göç ettiğini ortaya koydu.

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Gizemli yapı Stonehenge'i kimin inşa ettiği ortaya çıktı - Sayfa 3

M.Ö. 6000'de Anadolu'da başlayan büyük göç dalgası sırasında bir grup, Tuna Nehri'ni izleyip Orta Avrupa'ya yönelirken, bir grup da Akdeniz boyunca ilerleyip bugün İspanya ve Portekiz'in bulunduğu İberya'ya ulaştı.

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Gizemli yapı Stonehenge'i kimin inşa ettiği ortaya çıktı - Sayfa 4

Avcı ve toplayıcı halkların yerini aldılar

O dönem avcılık ve toplayıcılık yapan göçebe grupların yaşadığı Avrupa'ya tarımı getiren Anadolulular, yaklaşık M.Ö. 4000'de İberya'dan İngiltere'ye geçti.

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