Gizemli seks kulübü ifşa oldu! Üyeler arasında Hollywood yıldızları bile var
ABD'nin California eyaletinde bulunan ünlü isimlerin tercih ettiği dünyanın en ünlü özel seks klüpü SNCTM ile ilgili detaylar ilk kez ortaya çıktı. Klüple ilgili bilinmeyenler klübün genel müdürü Robert Artes'e soruldu.
ABD'nin California eyaletinde yer alan ve ünlü isimlerin tercih ettiği özel kulüp SNCTM ile ilgili detaylar ilk kez ortaya çıktı. ABD’de Beverly Hills, California’da 2013 yılında kurulan SNCTM, ülkenin ve dünyanın en ünlü seks kulüpleri arasında yer alıyor.
Dünyanın en seçkin seks kulüplerinden biri olarak bilinen SNCTM’nin birçok ünlü konuğu olduğu dedikodusu yıllardır dolaşırken, İngiliz Daily Star gazetesi, gizli seks kulübünün bilinmeyenlerini yazdı. Gazete, kulübün genel müdürü olan 40 yaşındaki Robert Artés ile konuştu.
Üyelik 1 milyon dolar!
Seks kulübünde ayrıcalıklı olmak isteyenler için ise 20 kişiye sunulan Dominus üyeliği bulunuyor. Bu üyeliğin bedeli ise 75 bin dolar yani yaklaşık 1 milyon 200 bin TL. Eğer, ‘ben en üst düzey üyelik istiyorum.” diyorsanız ise bir kerelik 1 milyon dolar gibi bir ücret ödeyerek Violet Key üyeliği de alınabiliyor.
Artes, kadınlar için ise durumun daha farklı olduğunu açıkladı. Davetli listesinde yer alan kadınların belli bir ücret ödemediği açıklanırken, SNCTM’nin her zaman zeki ve ilgi çekici kadınları desteklediğini söyledi.
Özel kulüp, üyeleri ve misafirleri için maskeli balolara, havuz partilerine, sınıflara ve akşam yemeği etkinliklerine ev sahipliği yapmasıyla tanınıyor.