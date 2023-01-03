Gizemli sarışın Rusya'da gündem oldu! Putin ve Erdoğan'a dondurma satmıştı, kimliği 4 yıl sonra açığa çıktı

AKTRİST OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Aradan geçen 4 yıl sonucunda Erdoğan'a dondurmayı uzatan sarı saçlı kadının dondurmacı olmadığı, Putin'in katıldığı diğer etkinliklerde de sürekli alanda yer alan bir aktrist olduğu ortaya çıktı.