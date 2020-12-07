Gizemli monolit olaylarından birinin sırrı çözüldü! Haç işareti ortaya çıkardı
Dünyada yankı uyandıran gizemli monolit olaylarından biri çözüme kavuştu. Kaliforniya'daki monolitin bir grup tarafından yerleştirildiği ortaya çıktı. Kaldırılan monolitin yerine haç simgesi yerleştirilince o gruptan açıklama geldi.
Geçen hafta ABD’nin California eyaletindeki Atascadero kasabasında yer alan Pine Dağı’ndaki monoliti yapanlar ortaya çıktı. Bir grup sanatçı, "Amerika Hiçbir Zaman Uzaylılara Ait Olmayacak" şeklinde slogan atan bazı gençler tarafından metal yapının kaldırılıp, yerine bir haç yerleştirilmesinin ardından Youtube’dan bir açıklama yaptı.
Wade MacKenzie adlı sokak sanatçısı, “Gerilla sanatı ortaya koymayı hedefledik. Ancak, kötü niyetli bir şekilde ortadan kaldırılınca monoliti tekrar yerine koymamız gerektiğini düşündük” ifadelerini kullandı.
Bununla brilikte McKenzie, üç kenarlı yapıyı arkadaşları Travis Kenny, Randall Kenny ve Jared Riddle’ın yardımıyla inşa ettiğini söyledi.
ABD'nin Utah eyaletinde havadan yaban koyunu sayımı yapan milli park görevlileri tarafından 18 Kasım’da tesadüfen keşfedilen uzun ve parlak metal monolit, tüm dünyanın ilgisini çekmişti.