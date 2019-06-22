Gizem Karaca yeniden yardım istedi! 'Bunu bir daha kaldıramam!'

Gizem Karaca, 2 hafta önce sosyal medya paylaşımıyla kedisi Kaju'nun kayıp olduğunu bildirmiş ve bulabilmek için takipçilerinden yardım istemişti. Kaju'nun gece bahçeden dışarı çıkarak bir daha geri dönmediğini bildiren Karaca, ne kadar üzgün olduğunu da paylaşımıyla dile getirmişti.