Gizem Karaca yeniden yardım istedi! 'Bunu bir daha kaldıramam!'
Gizem Karaca'nın başına felaketler üst üste geliyor. Karaca en son kedisini kaybederek yardım istemişti şimdi ise köpeğini kaybeden Karaca, sosyal medyadan yardım istedi.
Oyuncu Gizem Karaca, geçtiğimiz haftalarda kedisi Kaju için sosyal medyadan paylaşımlar yaparak yardım istemişti. Kedisi Kaju'nun kaybolduğunu bildiren Karaca, bulunması için çareyi sosyal medyada aramıştı. Karaca, bu sefer köpeği Kito için yardım istedi.
Köpeğinin bulunması için takipçilerinden yardım isteyen güzel oyuncu, "Golden Retriever cinsi oğlumuz Kito kayıp. 21.06.2019 tarihinde sabah evden kaçmış. Çok uysal, hiç saldırgan değil. Çağırsanız hemen gelir. Üstünde mavi tasması var. Görürseniz lütfen bize ulaşın. Arka arkaya başıma gelen şanssızlık, gerçekten inanamıyorum.
Bu sabah eve tadilat için gelen kişiler bahçe kapısını açık bırakmış o da kaçmış. Kaju'dan sonra Kito'ya bir şey olmasını kaldıramam. Lütfen paylaşın, yayın. Sahil evleri civarlarında gören duyan varsa bana mesaj atın lütfen..." notuyla çaresizce takipçilerine seslendi.
Gizem Karaca, 2 hafta önce sosyal medya paylaşımıyla kedisi Kaju'nun kayıp olduğunu bildirmiş ve bulabilmek için takipçilerinden yardım istemişti. Kaju'nun gece bahçeden dışarı çıkarak bir daha geri dönmediğini bildiren Karaca, ne kadar üzgün olduğunu da paylaşımıyla dile getirmişti.