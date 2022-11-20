Gizem Karaca mini tulumuyla mest etti dekoltesine bakan bir daha baktı!
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İstanbul'u terk edip sakin bir hayat yaşamayı seçen güzel oyuncu Gizem Karaca, bu defa pembe mini tulumuyla kendine hayran bıraktı. Sırt dekoltesini sergileyen ünlü oyuncuya takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.
Son olarak Alparslan Selçuklu dizisinde Evdokya karakteriyle ekranlarda yer alan Gizem Karaca, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi toplamaya devam ediyor.
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Mısır tatilinden kareler paylaşan güzel oyuncu, iddialı stiliyle beğeni topladı.
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Gizem Karaca'nın paylaşımı; Cemre Baysel, Hazal Subaşı, Alina Boz ve Ebru Şallı gibi isimlerin de beğenisini kazandı.
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İzmir'de bir köye taşınan Gizem Karaca, dijital platformda yayınlanacak olan 'Özür Dilerim' filmiyle ekranlara geri dönecek.
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