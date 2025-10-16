Gizem Karaca ile bebeği hastanelik oldu! İşte sebebi...

“Güzel Köylü”, “İçimdeki Fırtına” ve “Baraj” dizilerindeki performansıyla hafızalarda yer eden Gizem Karaca, iş insanı Kemal Ekmekçi ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Yakın zamanda anne olan oyuncu, doğum sonrası kızı Yaz’ı kendi büyütüyor ve sosyal medyada sık sık paylaşımlar yaparak hayranlarıyla iletişim kuruyor.