Gizem Karaca ile bebeği hastanelik oldu! İşte sebebi...
Ünlü oyuncu Gizem Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını endişelendirdi. Üç ay önce anne olan güzel oyuncu, kendisinin ve bebeği Yaz’ın hastalandığını duyurdu. Karaca, paylaşımında “Çok fena hasta olduk, meğer ciddi bir salgın varmış” ifadelerini kullandı.
“Güzel Köylü”, “İçimdeki Fırtına” ve “Baraj” dizilerindeki performansıyla hafızalarda yer eden Gizem Karaca, iş insanı Kemal Ekmekçi ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Yakın zamanda anne olan oyuncu, doğum sonrası kızı Yaz’ı kendi büyütüyor ve sosyal medyada sık sık paylaşımlar yaparak hayranlarıyla iletişim kuruyor.
Son paylaşımında ise anne-kız birlikte rahatsızlandıklarını açıklayan oyuncu, “Arkadaşlar çok fena salgın varmış, biz de yakalandık. İkimiz de salya sümük olduk” diyerek takipçilerini uyardı.
Paylaşımını esprili bir dille yapan Karaca, fotoğrafını filtreli olarak yayınladı ve altına şu notu ekledi:
Bu samimi paylaşım kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Hayranları ünlü oyuncuya “Geçmiş olsun” mesajları yağdırdı.
“Tipimi tek toparlayacak filtre buydu.”