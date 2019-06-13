Gizem Karaca herkesten yardım istemişti! Acı haberi sosyal medyadan duyurdu

Gizem Karaca, üzerine titrediği kedisi Kaju’nun kayıp olduğu haberini sosyal medya hesabından paylaşmıştı ve takipçilerinden kedisi Kaju'nun bulunması için yardım istemişti. Karaca, bir yandan gelişmelerle ilgili olarak takipçilerini bilgilendirirken bir yandan da yaşadığı kayıpla ilgili kendisine son derece yakışıksız paylaşım yapan takipçilerini uyardı.