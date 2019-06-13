Gizem Karaca herkesten yardım istemişti! Acı haberi sosyal medyadan duyurdu

Gizem Karaca herkesten yardım istemişti! Acı haberi sosyal medyadan duyurdu

Oyuncu Gizem Karaca, geçtiğimiz gün, sosyal medya hesabından kedisi Kaju'nun kayıp olduğunu söyleyerek yardım istemişti. Karaca, kedisi Kaju'yu bir aracın ezdiğini söyleyerek duygularını dile getirdi.

Gizem Karaca herkesten yardım istemişti! Acı haberi sosyal medyadan duyurdu - Sayfa 1

Gizem Karaca, üzerine titrediği kedisi Kaju’nun kayıp olduğu haberini sosyal medya hesabından paylaşmıştı ve takipçilerinden kedisi Kaju'nun bulunması için yardım istemişti. Karaca, bir yandan gelişmelerle ilgili olarak takipçilerini bilgilendirirken bir yandan da yaşadığı kayıpla ilgili kendisine son derece yakışıksız paylaşım yapan takipçilerini uyardı.

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Gizem Karaca herkesten yardım istemişti! Acı haberi sosyal medyadan duyurdu - Sayfa 2

Gizem Karaca, dün paylaştığı bu sosyal medya paylaşımıyla kedisi Kaju'nun kayıp olduğunu bildirmiş ve bulabilmek için takipçilerinden yardım istemişti. Kedisi Kaju'nun gece bahçeden dışarı çıkarak bir daha geri dönmediğini bildiren Karaca, ne kadar üzgün olduğunu da paylaşımıyla dile getirmişti.

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Gizem Karaca herkesten yardım istemişti! Acı haberi sosyal medyadan duyurdu - Sayfa 3

Karaca'nın takipçileri de merak içinde mesaj yağmuruna tutunca gelişmelerden bu şekilde haberdar etmişti.

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Gizem Karaca herkesten yardım istemişti! Acı haberi sosyal medyadan duyurdu - Sayfa 4

Gizem Karaca ile kayıp kedisi üzerinden dalga geçerek yakışıksız mesaj atanlar da olunca Karaca, berbat bir halde olduğunu dile getirerek takipçilerinden hassas davranmalarını ve gerçekten yardımcı olabileceklerse mesaj atmalarını istedi.

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