BIST 1.841
DOLAR 14,53
EURO 16,38
ALTIN 912,99

'Gittiğimde yerde yatıyordu' deyip korkunç olayı Çağla Şıkel anlattı: Babamdan saklamıştık, hiç unutmam

'Gittiğimde yerde yatıyordu' deyip korkunç olayı Çağla Şıkel anlattı: Babamdan saklamıştık, hiç unutmam

Katarsis'in bu haftaki konuğu olan manken, oyuncu ve sunucu Çağla Şıkel,

'Gittiğimde yerde yatıyordu' deyip korkunç olayı Çağla Şıkel anlattı: Babamdan saklamıştık, hiç unutmam

YouTube’da yayın hayatına devam eden Katarsis’in bu haftaki konuğu ünlü sunucu, oyuncu ve manken Çağla Şıkel oldu. Şıkel, Katarsis programında güzellik sırları, babası ve katıldığı yarışmayla ilgili açıklamalarda bulundu. 

117
'Gittiğimde yerde yatıyordu' deyip korkunç olayı Çağla Şıkel anlattı: Babamdan saklamıştık, hiç unutmam

Yüzüne kimseyi dokundurmadığını söyleyen Şıkel "Kendi makyajımı kendim yaparım. Benim makyajla tanışmam 7-8 yaşında bale temsillerine çıkarak başladı." ifadelerini kullandı.

217
'Gittiğimde yerde yatıyordu' deyip korkunç olayı Çağla Şıkel anlattı: Babamdan saklamıştık, hiç unutmam

Şıkel "Yüzümü o yüzden çok iyi tanırım. Canlı yayın, defilelerde hep kendim yaparım. Yaşımdan dolayı artık çizgilerim oluşmaya başladı." dedi.

317
'Gittiğimde yerde yatıyordu' deyip korkunç olayı Çağla Şıkel anlattı: Babamdan saklamıştık, hiç unutmam

Yüzüyle ilgili Şıkel "Yüzümde benler, çiller, damarlar var. Her şeyi kapatmaya çalışmıyorum." diye konuştu.

417