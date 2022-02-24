'Gittiğimde yerde yatıyordu' deyip korkunç olayı Çağla Şıkel anlattı: Babamdan saklamıştık, hiç unutmam
Katarsis'in bu haftaki konuğu olan manken, oyuncu ve sunucu Çağla Şıkel,
YouTube’da yayın hayatına devam eden Katarsis’in bu haftaki konuğu ünlü sunucu, oyuncu ve manken Çağla Şıkel oldu. Şıkel, Katarsis programında güzellik sırları, babası ve katıldığı yarışmayla ilgili açıklamalarda bulundu.
Yüzüne kimseyi dokundurmadığını söyleyen Şıkel "Kendi makyajımı kendim yaparım. Benim makyajla tanışmam 7-8 yaşında bale temsillerine çıkarak başladı." ifadelerini kullandı.
Şıkel "Yüzümü o yüzden çok iyi tanırım. Canlı yayın, defilelerde hep kendim yaparım. Yaşımdan dolayı artık çizgilerim oluşmaya başladı." dedi.
Yüzüyle ilgili Şıkel "Yüzümde benler, çiller, damarlar var. Her şeyi kapatmaya çalışmıyorum." diye konuştu.