Gitaristi ile evlenen Ziynet Sali paraya kıydı düğün için kesenin ağzını açtı

Kendisinden 10 yaş küçük olan Erzurumlu ile evlenmek için kollarını sıvayan Sali'nin düğün için tam 300 bin TL'yi gözden çıkardığı da gelen bilgiler arasında. Öte yandan aşkıyla bir plaj düğününde evlenmeyi hayal eden sanatçı, her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünüyor.