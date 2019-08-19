Gitaristi ile evlenen Ziynet Sali paraya kıydı düğün için kesenin ağzını açtı
Ünlü pop müziği sanatçısı Ziynet Sali, Gitaristi Erkan Erzurumlu ile düğünü için geri sayıma başladı. Ziynet Sali'nin düğün için harcayacağı tahmin edilen para ise dudak uçuklattı.
Erkan Erzurumlu ile 6 aydır mutlu bir şekilde süren birlikteliklerini evlilikle taçlandırmak isteyen Ziynet Sali, 15 Eylül'de gelin oluyor. Doğum yeri olan Kıbrıs'ta evlenecek olan Sali, düğün için şimdiden organizasyon şirketleriyle görüşmelere başladı.
Kendisinden 10 yaş küçük olan Erzurumlu ile evlenmek için kollarını sıvayan Sali'nin düğün için tam 300 bin TL'yi gözden çıkardığı da gelen bilgiler arasında. Öte yandan aşkıyla bir plaj düğününde evlenmeyi hayal eden sanatçı, her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünüyor.
Peki Ziynet Sali kimdir?: Ziynet Sali, 29 Nisan 1975 tarihinde Kıbrıs'ta doğan Ziynet Sali, babasının görevi dolayısı ile ailesinin İngiltere, Londra'ya göç etmesi sebebiyle çocukluğunun ilk altı yılını İngiltere'de geçirir.
981 yılında Yedi yaşında ailesinin Kıbrıs’a dönmesiyle eğitim hayatı Kıbrıs’ta başlar. Polatpaşa Lisesi’nde Lise eğitimini tamamlar.